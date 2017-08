Fitnessregion Slowenien Radeln im Bergwerk

Tipp 1: Rafting auf dem Soča

Der Soča entspringt in den Alpen und besticht durch seine markante Farbe: Smaragdgrün-türkis schlängelt sich der Fluss durch das Triglav-Tal. Mal ruhig und breit, mal wild und weißschäumend durch Felsen. Vom Fluss aus hat man die besten Aussichten auf das Tal, das sich der Soča im Laufe der Jahrtausende geschaffen hat. Deshalb empfiehlt sich eine Rafting-Tour.

Start zur Rafting-Tour auf dem Soča

"Der Fluss hat zwei Teile: Der erste ist ruhig und einfacher, der zweite ist anspruchsvoller – für mich zum Steuern und für euch zum Paddeln – aber auch mehr Spaß", erklärt Dylan, der Guide, vor dem Start. "Wenn wir fahren, benutze ich drei Kommandos: vorwärts, rückwärts und Stop." Dann wird das riesige Schlauchboot ins Wasser gezogen und die acht Mitfahrer, alle im Neoprenanzug, mit Helm und Schwimmweste, springen ins Boot. Los geht’s, den Fluss hinab. Erst gemächlich, dann wilder und das kalte, klare Wasser spritzt einem ins Gesicht.

Tipp 2: Radtour an der Küste

Am Strand von Kopa, dem Ausgangspunkt der Tour

Die Auswahl an Radtouren in Slowenien ist riesig. Es gibt anstrengende Mountainbike-Touren mit vielen Höhenmetern, aber auch eine gemütliche Tour auf einer besonders schönen Strecke entlang der Adriaküste. "Es gibt wunderschöne Aussichtspunkte auf die adriatische See, auf kleine Städte, die schon italienisch wirken und es geht durch Weinberge hindurch", sagt Mountainbike-Guide Gregor.

Der Marktplatz von Piran

Die autofreie Strecke von Kopa nach Piran führt auf einer alten Bahntrasse entlang, die Steigungen sind moderat. Und die Strecke führt durch alte Bahntunnel. Das hat Mitradlerin Rachel besonders gefallen: "Die Tunnel waren sehr erfrischend, denn da war’s ziemlich kalt. Und als wir am anderen Ende rausgekommen sind, waren wir am Meer und sind baden gegangen. Das war herrlich!" Am Strand entlang geht's weiter nach Piran, dessen Marktplatz an Venedig erinnert.

Tipp 3: Radeln im Bergwerk

Fitnessmagazin-Autorin Petra Martin fährt ins Bergwerk ein

Radeln bei jedem Wetter kann man im Bergwerk von Mežica. Hier wurden einst 19 Millionen Tonnen an Blei und Zink abgebaut, seit 1997 ist das Werk stillgelegt und steht für Touristen offen. Lara bietet Mountainbike-Touren durch die Stollen an. Bei konstant 10 Grad im Berg sind Jacke und Handschuhe eine gute Wahl, außerdem wird es in den Tunneln sehr windig.

Ruckelig, aber außergewöhnlich: eine Biketour durch die stillgelegten Stollen von Mežica

Nach einer kurzen Einweisung schwingen sich die Biker mit Stirnlampe am Helm auf die Räder und dann geht's ab ins Dunkle: sechs Kilometer durch die engen Gänge ans andere Ende des Berges. Die Steigung beträgt etwa 15 Meter. Bodenschwellen und andere Unebenheiten versprechen zwar keine ruhige Tour in den niedrigen engen Tunneln, dafür umso mehr Spaß!

Rafting und Radeln in Slowenien - Wo ist was?