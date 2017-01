Seitenblick Wie steht's mit den Fitness-Vorsätzen

Die Wahrheit der Fitness-Vorsätze sieht so aus: in den ersten Wochen des neuen Jahres halten sich viele noch daran und gehen regelmäßig joggen, schwimmen, Langlaufen oder vielleicht ins Fitness-Studio. Diese verzeichnen Anfang des Jahres die meisten Neuanmeldungen. Und auch der Verkauf von Rudergeräten oder Fitnessräder für Zuhause läuft rund um den Jahreswechsel am besten. Aber spätestens zum Frühjahrsputz fällt so manchem auf, dass da ja noch ein Fitnessgerät im Keller herumsteht, das seit langem nicht mehr benutzt wurde. Und das Abo für`s Fitnessstudio hat sich auch noch nicht so richtig gelohnt.

Die richtige Motivationshilfe

Und statt den inneren Schweinehund zu schlachten, schiebt der "Homo faulenz“ die Schuld gerne auf die Umstände: zu viel Arbeit, zu viele Verpflichtungen, schlechtes Wetter. Irgendeine Ausrede findet sich immer. Eine Motivationshilfe wäre es, die guten Vorsätze nicht einmal im Jahr zu tätigen, sondern einmal pro Woche. Sich beispielsweise immer Montags einen Wochenplan zu machen, wann man zum Schwimmen, zum Laufen oder ins Studio geht. Schreibt man sich diese Trainingseinheiten mit dickem Stift in den Kalender, hält man eher daran fest – vielleicht!

Beitrag: Bernd-Uwe Gutknecht