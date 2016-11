Fit am Bildschirm Die TV-Institution Tele-Gym

"Wir alle haben nur einen bestimmten Bewegungsradius, da ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Dennoch greifen wir Trends auf, denn die haben ja meistens einen gesundheitlichen Hintergrund", sagt Geschäftsführerin Christina Stöckl von der Produktionsfirma PSF Film + Video aus Tutzing im Interview mit Fitnessmagazin-Moderator Frank Hollmann.

So beschäftigt sich Tele-Gym beispielsweise heute auch mit dem relativ neuen Thema Faszien, dem Netzwerk, das unsere Muskeln und Sehnen umspannt, und zeigt die passenden Übungen dafür. Diese Faszien geschmeidig zu halten, hilft Schmerzen zu verhindern. Während das Thema Skigymnastik nicht mehr so gut ankomme, seien Fitness für Rücken, Bauch, Beine, Po unvermindert angesagt, so Stöckl. Auch die Seniorengymnastik spielt in ihren Programmen eine große Rolle.