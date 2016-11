Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm "Fitness ist für mich Erholung"

Marco Sturm ist einer der wenigen deutschen Eishockey-Profis, die als Spieler den Sprung über den großen Teich in die NHL geschafft haben. Dort brillierte er in mehr als 1000 Spielen vor allem bei den San Jose Sharks. Zuletzt gelang ihm als Eishockey-Bundestrainer mit der deutschen Nationalmannschaft die Olympia-Qualifikation. Im Fitnessmagazin berichtet der gebürtige Landshuter, wie er beim Sport abschalten kann.

Der inzwischen 38-jährige Sturm lebt mit seiner Familie in Florida. „Fitness ist für mich Erholung“, sagte er im Gespräch mit Moderator Fritz Häring. Beim Training könne er prima abschalten vom Stress, den der Job des Bundestrainers so mit sich bringt. Sport betreibt Sturm drei- bis viermal in der Woche.

Noch vor dem Frühstück in die Eishalle

Oft ist er bereits um 7 Uhr früh mit seinem Sohn Mason in der Eishalle. Danach geht's noch in den Kraftraum, bevor er gegen 9:30 Uhr zusammen mit seiner Frau entspannt frühstückt. Dazu spielt Sturm gern Tennis oder Fußball und fährt Rad.

Beim Eishockey-Training mit der deutschen Nationalmannschaft macht Sturm gern noch die eine oder andere Trainingseinheit zusammen mit seinen Spielern mit. Denn „noch fühle ich mich wie ein Spieler“.

Beim Sport ist Marco Sturm auch gerne Familienmensch. Am liebsten sportelt er zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern. „Es gibt nichts Schöneres, wenn man das zusammen mit seiner Familie macht.“