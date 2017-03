Indoor Cycling Rad-Alternative im Fitnessstudio

Für passionierte Rennradfahrer oder Mountainbiker stellt sich in den besonders kalten Wochen des Jahres die Frage: Wie halte ich mich fit? Eine beliebte Trainings-Alternative ist das Indoor Cycling, das in vielen Fitnessstudios regelmäßig angeboten wird. Meistens gehen die Kurse über ein bis drei Stunden. Auf den Cycling-Bikes lässt sich mit einem Drehrad der Widerstand und damit die Belastung individuell einstellen. So kann man einen beschwerlichen Berganstieg oder eine entspannte Ausfahrt in der Ebene simulieren.

In Gruppenkursen oder Einzeln

Indoor Cycling in hoher Frequenz mit kleinem Widerstand trainiert vor allem Herz/Kreislauf, Pedalieren mit hohem Widerstand ist für die Muskulatur besonders effektiv. In Gruppenkursen gibt ein Indoor Cycling-Trainer die Kommandos und spielt Musik dazu. Im Idealfall tritt man genau im Takt der Musik. Wem so eine Indoor Cycling Class zu laut ist, der kann in den meisten Studios auch außerhalb der Kurszeiten alleine radeln. Allerdings sollte man das auf jeden Fall mit der Studioleitung abklären.

Autor: Bernd-Uwe Gutknecht