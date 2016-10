Walter Mai "Nur so zum Spaß segel ich nie"

Viel Fitness und ein Gewicht von mindestens 90 Kilo muss man mitbringen, um ein Finn Dighi richtig segeln zu können. Die Könner trafen sich Ende September zur Internationalen Deutschen Meisterschaft am Chiemsee - überraschend war das Alter der Segler.

Zwischen 20 und 83 Jahre alt waren die Teilnehmer in dieser ältesten olympsichen Bootsklasse. Auch Walter Mai zählte mit 80 Jahren zu den Ältesten im Feld, aber immer noch zu den schnellsten. Der „Opa“, wie ihn die Konkurrenz liebevolle nennt, saß schon 1972 bei den Olympischen Spielen im Finn Dinghi. Bis heute ist er ihm treu geblieben: "Es ist ein Boot für Individualisten und ich bin einer," sagt der Holzkirchener.

Erfahrung und Fitness zählt

Auch viele andere Boote hat er ausprobiert und ist doch immer wieder zurück gekommen in das Ein-Mann-Boot für Schwergewichte. Da ist das Segeln noch richtiger Sport: "Aus anderen Booten bin ich ausgestiegen und habe gar nicht gemerkt, dass ich was getan habe." Das ist im Finn anders. Viele Manöver, voller Gewichtseinsatz, dazu eine gute Taktik - der ganze Segler ist da gefragt.

Im Segeln zählt Erfahrung fast so viel wie Fitness, deshalb kann ein Oldie wie Walter Mai auf Revieren mit weniger Wind noch gut mit den Jungen mithalten. Einfach nur so zum Spaß segeln gibt es auch mit inzwischen 80 Jahren für ihn nicht:"Wenn ich raus gehe, dann setzte ich mir immer Ziele, in jedem Training."

Ende Oktober endet die Saison in seinem Verein am Tegernsee, aber nur kurz - ab März, geht's schon wieder raus.