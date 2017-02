Eissegeln Segel setzen auf drei Kufen

Was für ein geniales Winterwetter im Januar! Nicht nur auf den Pisten, Loipen und Rodelbahnen war richtig was los, auch viele bayerische Seen waren zugefroren. Hochsaison für Schlittschuhläufer, Eishockeyspieler und für Eisstockschützen – aber auch für Eissegler, die sonst oft weit fahren müssen, um optimale Bedingungen zu haben. In den vergangenen Wochen setzten sie etwa auf dem Altmühl-, Brombach- und Wörthsee die Segel. Ein nicht ganz ungefährliches Hobby, aber ein Hochgenuss für Könner und Adrenalin-Junkies.

Entstanden ist das Eissegeln im 17. Jahrhundert in Holland. Seeleute suchten damals einen Weg, um ihre Boote auf zugefrorenen Wasserflächen nutzen zu können. Die ersten Eissegler waren kleine Lastensegler mit Kufen an der Unterseite. 1865 wurde am Hudson River der erste Eissegelclub der Welt gegründet. Um 1930 schrieb die Zeitung "Detroit News" einen Konstruktionswettbewerb für leichte zerlegbare Eissegler aus, die man mit dem Auto transportieren kann. Daher der Name DN-Klasse (DN für Detroit News). Diese Klasse ist bis heute die Einheitsklasse für internationale Wettkämpfe und die weltweit beliebteste Eis-Yacht.

Top-Speed auf knallhartem Eis

Wer im Sommer segelt, erkennt an den Wellen, wo der Wind herkommt. Auf dem Eis ist das nicht möglich, die Segler müssen bei hohen Geschwindigkeiten von teils mehr als 100 km/h blitzschnell reagieren. Ein Crash auf dem harten Eis kann sehr gefährlich sein. Wer im Sommer kentert, fällt dagegen "nur" ins Wasser. Auf den zugefrorenen Seen sollte wenig Schnee liegen, außerdem müssen die Windverhältnisse stimmen. Umso leichter das Boot, desto schneller ist es.

Link-Tipp Alle Infos rund um den Sport in Deutschland unter www.eissegeln.org

Wer Eissegeln möchte, muss das Segeln perfekt beherrschen, ein spezieller DSV-Eissegelschein ist Pflicht. Es gibt einen theoretischen und einen praktischen Teil. Wer einen solchen Führerschein machen möchte, kann bei den regionalen Flotten nachfragen, in denen sich die Eissegler organsiert haben. Für bayerische Interessenten ist die Flotte Süd Ansprechpartner.

Volkssport in vielen Ländern

In Deutschland gelten Eissegler noch immer als Exoten, in vielen Ländern aber gehört das Segeln auf den drei Kufen zum Volkssport. In den USA zum Beispiel, in Russland, Schweden, Finnland, Estland oder Tschechien, in manchen Regionen Polens gehört Eissegeln sogar zum Schulunterricht. Die sogenannten DN-Schlitten der Regatta-Fahrer kosten um die 10.000 Euro, Hobbyfahrer sind ab etwa 3.000 Euro dabei.

Beitrag: Heike Otto