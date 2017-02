Trendsport Eisklettern Kalte Faszination

Wasserfälle sind schon im Sommer faszinierend. Gefrieren sie im Winter zu Eis, ziehen sie uns noch mehr in den Bann. Klar, dass Kletterer diese bizarren Gebilde erobern wollen. War Eisklettern bis vor wenige Jahren ein Sport, den nur Extremkletterer regelmäßig ausgeübt haben, bieten nun auch immer mehr Bergschulen und Wintersportorte Kurse für jedermann an.

Natürlich ist es einfacher mit dem Eisklettern zu beginnen, wenn man bereits ein wenig Klettererfahrung im Fels oder in einer Kletterhalle gesammelt hat, denn der Bewegungsablauf ist sehr ähnlich. Aber auch Kletter-Neulinge kommen mit der richtigen Unterweisung recht schnell leichte Routen an gefrorenen Wasserfällen hoch. Eine gewisse Sportlichkeit, Mut und Gelassenheit sind nützlich, um sich in der kalten Umgebung wohlzufühlen.

Eisklettern ist ein Sport in einer ungewöhnlichen Umgebung. Das Eis verändert sich laufend, je nach Tageszeit, Temperatur oder Wind. Sich in den unterschiedlichen Eisformationen mit Eispickel und Steigeisen nach oben zu bewegen und sich dann wieder über den zugefrorenen Wasserfällen abzuseilen, ist ein tolles Erlebnis.

Equipment

Feste, steigeisenfeste Bergschuhe sind Voraussetzung, um die nötigen Steigeisen anzulegen. Warme, aus mehreren Schichten bestehende Outdoorbekleidung ist nötig, um in der kalten Umgebung warm zu bleiben. Fürs Klettern benötigt man zudem einen Klettergurt, einen Helm und zwei Eispickel. Eisschrauben, Karabiner, Seil und anderes Eiskletter-Equipment werden entweder vom Bergführer gestellt oder man muss es als erfahrener Eiskletterer mitbringen. In den Rucksack gehören außerdem eine Notfall-Tasche, eine Rettungsdecke, unterschiedlich dicke Handschuhe und eine Reserve-Daunenjacke, um beim Sichern des Kletterpartners nicht auszukühlen.

Eiskletter-Destinationen

Das Pitztal und Osttirol sind bekannte Eiskletter-Destinationen. In Matrei in Osttirol wurde 2016 Österreichs größter künstlicher Kletterpark angelegt, in dem Kletterer unterschiedlichste Routen in allen Schwierigkeitsstufen klettern können. Equipment, Infos und Tipps für Kurse gibt’s am nahe gelegenen Matreier Tauernhaus unweit der Mautstelle des Felbertauerntunnels.

Link-Tipps und weitere Infos Mehr Infos zum Eisklettern im Pitztal und in Osttirol unter

http://www.osttirol.com/osttirol-erleben/winterurlaub-osttirol/eisklettern.html

http://www.pitztal.com/de/bergwinter/aktiv-im-winter/eisklettern



Kurse für Einsteiger gibt es beispielsweise auch über den DAV Summit Club und bei Hauser Exkursionen

Beitrag: Frauke Gerbig