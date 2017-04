Einradhockey Ja, mia san mim Einradl do!

Es spielen zwei Teams gegeneinander – 5 gegen 5. Die vier Feldspieler und der Torwart sind jeweils mit einem Eishockeyschläger ausgestattet. Mit dem Schläger versuchen sie, den Ball (ein gewöhnlicher Tennisball) ins gegnerische Tor zu befördern. Hier braucht man vor allem einen guten Gleichgewichtssinn, um nicht gleich vom Rad zu stürzen!

Bevor man also Einradhockey-Spieler wird, muss man sich auf dem Einrad sicher fühlen. Und das trainiert man am besten mit Hilfestellung. Eine Bande links, eine Bande rechts zum Festhalten und so kann man sich langsam an das Gefühl gewöhnen und an seiner Balance arbeiten. Nach ca. einem halben Jahr intensivem Einrad-Training kann man sich schließlich im Einradhockey versuchen. Kaum zu glauben, aber für diesen Sport gibt sogar eine eigene Liga. In den Teams dürfen Spielerinnen und Spieler jeden Alters und Geschlechts zusammenspielen. Also, auf das Einrad, fertig, los! Denn dieser Sport ist wirklich für jedermann und – frau.