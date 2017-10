Deskbike Radeln unterm Schreibtisch

Uns durch die Arbeit und den Alltag strampeln – tun wir das nicht alle irgendwie? Im Büro geht das inzwischen sogar wortwörtlich: auf dem Schreibtisch-Fahrrad-Ergometer namens Deskbike. Es passt unter höhenverstellbare Bürotische, sodass man bei der Arbeit am Computer nebenbei in die Pedale treten kann.

Die Deskbike-Idee stammt aus den Niederlanden, dort strampeln schon ganze Schulklassen im Unterricht. Auch das Team von Unternehmer und Extremsportler Hubert Schwarz im mittelfränkischen Büchenbach tritt bei einer Besprechung am Konferenztisch oder beim Arbeiten am Schreibtisch in die Pedale. An einem Rädchen kann jeder den Widerstand individuell einstellen und dadurch entweder locker pedalieren oder eine anstrengendere Trainingseinheit absolvieren. Manch einer nutzt das Deskbike zwei Stunden am Tag und gibt kurz vor Feierabend nochmal richtig Gas. Andere legen zwischendurch lieber ein paar kurze Radeinheiten ein. Vor allem in der dunkleren Jahreszeit ist es praktisch, wenn man nach einem Tag im Büro schon sein Fitness-Training erledigt hat.

"Bereits dreimal zehn Minuten am Tag reichen, um fitter zu werden. So kann man auf dem Deskbike die Beine und den Rücken trainieren, insbesondere den Rückenstrecker, aber auch das Herz-Kreislauf-System. Außerdem werden über die moderate Bewegung auch Stresshormone wie Cortisol abgebaut." Gesundheitsmanagerin Renate Schwarz

Stramme Waden und gute Ideen

Hubert Schwarz am Schreibtisch mit Deskbike

Das Strampeln unterm Schreibtisch fördert nicht nur die Durchblutung, sondern auch die Kreativität. Schwarz ist überzeugt: "Ein fitter Mitarbeiter hat ein besseres Energiepotential."

Neun Desbikes hat Schwarz für seine Mitarbeitenden und Kunden bislang angeschafft. Die Fahrrad-Ergometer surren so leise, dass man sie kaum hört. Der Preis für ein solches Rad ist mit rund 300 Euro vergleichbar mit einem guten Schreibtischstuhl. Dazu braucht man außerdem noch einen höhenverstellbaren Schreibtisch.

"Nach einem halben Jahr, in dem ich jeden Tag bis zu zwei Stunden auf dem Deskbike fahre, fühle ich mich besser und vor allem entspannter im oberen Rücken und zwischen den Schulterblättern." Deskbike-Radler Sebastian

"Normalerweise geht das lange Sitzen auf dem Bürostuhl einem wirklich irgendwann auf den Rücken und auf die Nerven. Dagegen ist das Deskbike eine gute Abwechslung. Ich muss mich dazu auch nicht zwingen, sondern ich radele wirklich gerne im Büro." Deskbike-Radler Paul

"70 Prozent unseres Bruttosozialprodukts erwirtschaften wir in der Dienstleistungsbranche. Das heißt, dass wir kaum noch Muskelarbeit leisten und überwiegend am Schreibtisch sitzen. Die Digitalisierung tut ihr Übriges dazu. Deshalb ist das Deskbike für mich eine ideale Möglichkeit, um in Bewegung zu kommen." Renate Schwarz Gesundheitsmanagerin

Beitrag: Ullie Nikola