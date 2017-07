Veranstaltungstipp BR-Radltag in Gunzenhausen

Am Sonntag, 30. Juli, startet die 28. BR-Radltour, die Plätze sind längst ausgebucht. Damit aber viele andere auch einmal Radltour-Luft und -Atmosphäre schnuppern können, steigt zum Tour-Auftakt am 30. Juli der große BR-Radltag – für alle, die Lust haben auf 70 Kilometer mit dem Tour-Peloton.

Als Teilnehmer des BR-Radltags fahren Sie mit den Teilnehmern der BR-Radltour die erste Etappe der diesjährigen Tour. Die Etappe ist 70 Kilometer lang und führt in zwei Schleifen mit unterschiedlicher Länge rund um Gunzenhausen. Wer nicht die gesamte Strecke mitradeln möchte, kann sich auf die erste Schleife (20 km) oder die zweite Schleife (50 km) beschränken. Gefahren wird auf abgesicherten Straßen. Die Tour wird von Polizei, THW, Sanitätern sowie Fahrrad- und Motorradordnern begleitet.

Anmeldung

Die Teilnahme am BR-Radltag ist kostenlos. Nach Ihrer erfolgten Anmeldung erhalten Sie per Mail Ihre Teilnahmebestätigung mit personalisierter Teilnehmernummer.

Nur Ihre individuellen Akkreditierungsbänder berechtigen Sie zur Teilnahme.

Diese können Sie, gegen Vorlage Ihrer Teilnahmebestätigung in ausgedruckter Form, in Gunzenhausen bereits in der Woche vor der Veranstaltung abholen.

Akkreditierungsmöglichkeiten

Montag, 24.7. bis Freitag 28.7.

bei Zweirad Gruber in Gunzenhausen, Weißenburgerstraße 49, jeweils 9.00 bis 18.00 Uhr

Samstag, 29.7. von 11.00 bis 17.00 Uhr sowie am Sonntag, 30.7., 6.00 bis 8.00 Uhr: Gegenüber Zweirad Gruber, auf dem Gelände der Fahrrad- und Zubehör-Präsentation

Hier geht's zur Anmeldung

Wir bitten Sie um pünktliches Erscheinen an den Startpunkten, da die Gruppe planmäßig starten muss und nicht auf Verzögerungen warten kann.

In Gunzenhausen stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Bitte folgen Sie der Beschilderung vor Ort. Nach der Zielankunft stehen Ihnen im Waldbad Gunzenhausen kostenlos Umkleide- und Duschmöglichkeiten zur Verfügung.