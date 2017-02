Sport für jedes Alter Bouldern geht immer!

Einmal in der Woche trifft sich die wohl coolste Bouldergang im Café Kraft in Nürnberg: Erwin, Rudi, Horst und Herwig! Die vier Senioren sind im besten Alter zwischen 68 und 83 Jahren - und topfit!

Der 83-jährige Erwin Weich kennt keine Müdigkeit: Kontinuierlich arbeitet er sich am Überhang vom legendären Waldkopf hoch - von Griff zu Griff. Seine Freunde Herwig, Horst und Rudi sind begeistert und folgen ihm. Mit 17 Jahren hat Erwin Weich in der Fränkischen Schweiz angefangen zu klettern. Dieses Top-Revier liegt sozusagen vor der Haustür des Nürnbergers, der seit Teenager-Zeiten den Spitznamen "Blondie" trägt. Denn damals hatte er eine blonde Mähne. Von der ist zwar nichts mehr übrig, aber der Name ist ihm bis heute geblieben.

"Klettern ist eine vielseitige körperliche Beschäftigung. Im Sommer ist man draußen in der Natur und hat oft lange Anmärsche, für die man auch Kondition allgemein braucht. Deswegen werde ich es solange betreiben wie es irgendwie geht. In meinem Alter reizt mich auch die Herausforderung und die Frage, was ich mir noch zutrauen kann." Rudi Adamczik, 68 Jahre

Fast von Anfang an bis heute klettert der zehn Jahre jüngere Horst Urban an seiner Seite. Gemeinsam waren sie von Griechenland über Tschechien bis Spanien in vielen Klettergebieten unterwegs und haben auch selber Routen eingerichtet. Selbst nachdem sich Erwin Weich bei einem Kletterunfall am Rücken verletzt hat, hielt ihn das nicht vom Klettern ab. Im Gegenteil: Er nennt es die beste Therapie. Auch in den ganz schweren Zeiten seines Lebens, als sein Sohn bei einem Bundeswehrunfall gestorben ist, hat ihm das Klettern seelisch geholfen: "Das Klettern bringt dich einfach auf andere Gedanken", sagt er.

Spaß an der Bewegung

Doch wie schafft man es, bis ins hohe Alter so fit zu bleiben? Natürlich gehören gute Gene und eine Portion Glück dazu, aber auch das regelmäßige Training, sagen der 83-jährige Erwin Weich und der 68-jährige Herwig Sedlmayer. Früher haben sie hundert Klimmzüge am Tag gemacht oder Kniebeugen auf einem Bein. Das tun sie heute nicht mehr, aber trotzdem klettern alle Vier immer noch um einiges besser als manche Junge, die staunend zuschauen.

Und was bedeutet es den vier "Boulder Oldies", wenn sie sich in der Halle von Griff zu Griff hangeln? Es ist der Spaß an der Bewegung, die Gemeinschaft und natürlich die Herausforderung. Sobald die Felsen in der Fränkischen Schweiz trocken genug zum Klettern sind, geht es raus in die Natur. Seit 66 Jahren ist Blondie nun schon am Fels unterwegs und einige seiner Lieblingstouren liegen im Trubachtal und den Seitentälern in der Fränkischen Schweiz. Ein Film über die Jungs wurde auf Facebook zig mal geteilt. Gedreht hat ihn Hannes Huch vom Nürnberger Café Kraft, denn der 83-jährige "Blondie" ist ein Vorbild für alle.

Beitrag: Ulrike Nikola