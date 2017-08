Herzlichen Glückwunsch! Golf-Ikone Bernhard Langer wird Sechzig

Bernhard Langer ist ein Phänomen: Der Mann, der vor mehr als 30 Jahren mit seinen Masters-Siegen 1985 und 1993 dem Golfen in Deutschland erstmals ein sportliches Gesicht gegeben hat, mischt immer noch in der Welt-Elite mit. Am Sonntag feiert er seinen 60. Geburtstag.

Derzeit pulverisiert Langer alle Rekorde auf der "Champions-Tour", der überaus populären Turnier-Serie der Ü50-Golfprofis. Dort gelang dem Anhausener kürzlich bereits sein zehnter Major-Sieg. Im Gespräch mit Fitnessmagazin-Moderator Fritz Häring erzählt der Weltstar, worauf er in Sachen Fitness - zusätzlich zum speziellen Golf-Training - besonderen Wert legt.

Eineinhalb Stunden Training täglich

"Ich habe mein Leben lang Fitness gemacht", sagt Langer und betont, wie wichtig dieses regelmäßige Training bei seinen weltweit mehr als 100 Turniersiegen für seine sportlichen Erfolge war. Langer, der in der Nähe von Augsburg aufgewachsen ist und seit rund drei Jahrzehnten in den USA lebt, trainiert in der Regel eineinhalb Stunden am Tag - zur Hälfte Cardio-Training, zur anderen Hälfte mit Gewichten, Bändern und Geräten.

Rückprobleme durch Bundeswehr

Während der Turniere legt Langer besonderen Wert auf gründliches Dehnen und Stretchen vor und nach seinen Runden. Seine Probleme mit dem Rücken und der Bandscheibe holte er sich übrigens nicht durchs Golfen, sondern durch eine Überbelastung bei der Bundeswehr-Grundausbildung.

Täglich 15 Kilometer zu Fuß

Der überzeugte Fitness-Anhänger freut sich, dass Golf mittlerweile als seriöser Sport akzeptiert ist. Abzulesen daran, dass die aktuellen Top-Profis allesamt auch Top-Athleten sind. Langer selbst fühlt sich fit nicht trotz Golf, sondern gerade deswegen. "Wenn ich kein Golf spielen würde, würde ich weniger Fitness machen", sagt er. Golf tue ihm gut - auch wegen der täglichen 15 Kilometer, die er an einem Golftag zurücklegt.

Langers Fit-Tipp: Dehnen und Bewegen!

Neben Golf fährt er gerne mit dem Fahrrad und spielt Tennis und im Winter zieht es ihn regelmäßig eine Woche zum Skilaufen.



Bernhard Langers Fitness-Botschaft an Otto-Normal-Sportler:

Morgens und abends dehnen. Und vor allem bewegen: "Wir sitzen zu viel!"