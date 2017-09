BergeSeen Trail Neuer Weitwanderweg im Salzkammergut

Berge und Wasser miteinander verbinden: Das ist mit dem neuen Weitwanderweg BergeSeen Trail im Salzkammergut gelungen. Mehr als 20 Etappen verteilt auf 350 Kilometer kombinieren spannende und vielseitige Wanderungen mit den vielen Seen in der Region.

Die Etappen lassen sich in Tages-, Mehrtages- oder Wochenetappen erwandern. Wo Etappen übersprungen werden sollen, bringen Taxis, Schiffe oder Seilbahnen die Wanderer zu ihrem nächsten Ausgangspunkt. Geschlafen wird auf manchen Etappen auf urigen Hütten, zumeist aber in Pensionen oder Hotels im Tal – etwa am Wolfgangsee, Fuschlsee, Attersee und anderen wunderschönen Seen im Salzkammergut. Gepäcktransporte erleichtern das Wandern immens, mit dem Tagesrucksack sind die bis zu sechs Stunden langen Touren einfacher zu meistern.

Die Auswahl der Etappen ist vielseitig: Sie reicht von klassischen Wander- bis hin zu alpinen Touren im Toten Gebirge in den nördlichen Kalkalpen und verlangt je nachdem weniger oder mehr alpine Erfahrung und persönliche Fitness. Voraussetzung für alle Touren ist aber eine gute Grundkondition für bis zu sechsstündigen Wanderungen sowie Trittsicherheit, die vor allem bei Nässe unerlässlich ist.

In den Rucksack gehören, vor allem jetzt im Herbst, warme, funktionale Wechselkleidung, Handschuhe, Mütze, Regenzeug, Handy und Stirnlampe. Alle Infos zu den jeweiligen Touren – Streckenlängen, Höhenmeter, interaktive Karten – finden sich im Netz zum Download unter salzkammergut.at /trail/bergeseen-trail.

Beitrag: Frauke Gerbig