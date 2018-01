Skifahren lernen Skiclub Erding mit ungewöhnlichem Angebot

Behinderte Kinder lernen von ausgebildeten Skilehrern das Skifahren. Dieses ungewöhnliche Angebot macht seit inzwischen 20 Jahren der Skiclub Erding den Kindern und Jugendlichen der St. Nikolaus-Förderschule in Erding.

Und dieses Angebot wird begeistert angenommen: etwa ein Fünftel aller Schüler haben zuletzt an einem fünftägigen Skikurs im Salzburger Land teilgenommen. Dabei kommen im Schnitt auf anderthalb Kinder ein Betreuer, in der Regel ausgebildete Skilehrer. Das Lerntempo der Schüler ist sehr unterschiedlich.

"Wir erklären weniger, machen dafür mehr spielerisch, um sie schnell zum Fahren zu bringen." Martin Walter

Selbstbewusstsein förndern

Mit Seilen und Liftbügeln werden die Kinder zunächst daran gewöhnt, wie es sich anfühlt, auf Skiern zu stehen. Dann kommt schnell die erste Bewährungsprobe: alleine mit einem Minilift nach oben fahren. So ein Skikurs fördert erkennbar das Selbstbewusstsein der Schüler. Und es hat schon einige gegeben, die später bei normalen Veranstaltungen des Skiclubs oder Vereinsmeisterschaften mitgefahren sind.

Mit einem Videofilm vom Vorjahr wird an der Schule den Kinder das Skifahren schmackhaft gemacht. Für 25 Euro im Jahr können sie die Ausrüstung ausleihen. Und damit auch alles so professionell wie möglich abläuft, gibt´s am letzten Tag des Skikurses ein Rennen – mit Zeitmessung, Urkunden und Pokalen. Und dann strahlen die Kinder und Jugendlichen um die Wette nach ihrem Erfolg.