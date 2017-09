PRAMA Das interaktive bunte Fitness-Workout

Vorheriges Bild Nächstes Bild PRAMA - Interaktives Workout mit bunten Lichtern PRAMA ist ein noch recht neues Workout - eine Art Zirkeltraining in einem multimediaI ausgestatteten Fitnessraum. In Deutschland findet man PRAMA in den fit one-Studios beispielsweise in München und in Nürnberg.

PRAMA ist ein noch recht neues Workout, das in Fitnessstudios in London, New York und vor allem in spanischen Metropolen wie Barcelona und Madrid angeboten wird, denn daher kommt es auch. In Deutschland findet man PRAMA in den fit one-Studios beispielsweise in München und in Nürnberg.

Der spanische Erfinder Marcos Requena von PAVIGYM beschreibt sein Konzept so: "Keine Laufbänder. Keine Rudermaschine. Kein Heimtrainer. PRAMA kombiniert tolle Trainer, Licht und Musik mit Trainingseinheiten, die Kraft, Schnelligkeit, Agilität und mehr aufbauen. Es bietet interaktive Monitore, druckempfindliche Bodenbeläge und Wände und Beleuchtungskombinationen. Es überwacht die Herzfrequenz, stoppt Sprints und interagiert mit dem Anwender."

Zirkeltraining auf blinkenden Lichtern

Der Trainingsraum sieht aus wie blinkender Spielplatz, auf dem die Teilnehmer eine Art Zirkeltraining machen: Dazu gehören beispielsweise Burpees, also die bekannte Kombination aus Kniebeuge, Liegestütz und Hocksprung oder schnelle Schrittkombinationen auf einer am Boden liegenden Leiter. Was aber bei PRAMA ganz anders ist, sind die abwechselnd aufleuchtenden Kreise an der Wand und am Boden. Diese blinkenden Felder muss man möglichst schnell durch Berührung ausschalten - entweder mit dem Fuß oder der Hand, mit Bällen oder in Kombination mit verschiedenen Übungen. Dabei geht es vor allem um drei Dinge: Koordination, Reaktion und Geschwindigkeit.

Ideales Training für alle Altersklassen

Marcel Schmitz vom Fit one in Nürnberg ist begeistert, weil man das Training bei PRAMA an die jeweiligen Bedürfnisse individuell anpassen kann - ob für Kinder oder Senioren, für Fitnesseinsteiger oder Top-Athleten. Auch außerhalb der Kurszeiten kann man in dem speziellen Raum alleine oder mit anderen trainieren.

"Dazu muss man seine Daten an einem der Bildschirme eingeben und das Programm wählen wie beispielsweise 'Step on the lights'. Mit sogenannten Skippings versucht man dabei, die am Boden aufleuchtenden Felder so schnell wie möglich auszutreten." Marcel Schmitz

Bessere Reaktionszeit durch neue Trainingsreize

Durch PRAMA kann man beispielsweise auch seine Reaktionszeit verbessern, denn die Übungen gehen auf Schnelligkeit. Und mit dem abwechslungsreichen Training setzt man immer neue Trainingsreize. Das gefällt den Teilnehmern.

"Ich mag lieber ein Fitnesstraining ohne Gewichte und Geräte und PRAMA bringt wirklich was für die Muskulatur in den Armen, Beinen und Rumpf. Durch das Spielerische bei PRAMA geht die Zeit auch ganz schnell vorbei." PRAMA-Kursteilnehmer

Beitrag: Ullie Nikola