Neuer Laufkompass Bayreuth laufend entdecken

Dahinter verbirgt sich eine Initiative des Vereins "WE RUN BT" zusammen mit dem Sportamt der Stadt, die es den Besuchern und Läufern der Stadt ermöglichen möchte. Bei einer Pressekonferenz wurde das Projekt am 12. September 2017 in Bayreuth vorgestellt. Konkret wollen die Läuferinnen und Läufer von "WE RUN BT" verschiedene Laufstrecken veröffentlichen und damit ihre Erfahrungen aus den vergangenen Jahren für alle Laufbegeisterten zugänglich machen.

Sightseeing-Strecken

Mögliche Strecke: Vorbei an Markgräfin und Opernhaus.

Die drei Säulen des Laufkompasses sind eine Webseite mit GPS-Tracks, eine Broschüre und eine entsprechende Beschilderung im Stadtgebiet. Die Kombination der drei Bestandteile sorgt dafür, dass sich die Läuferinnen und Läufer möglichst einfach im Stadtgebiet zurechtfinden. Basis sind acht erprobte fünf oder zehn Kilometer lange "werunbt"-Strecken, die die Mitglieder des monatlichen Lauftreffs zusammen schon seit Jahren laufen. Ergänzt werden sie um weitere Spezialstrecken, wie zum Beispiel eine "Sightseeing-Strecke", die an vielen Sehenswürdigkeiten Bayreuths wie dem Opernhaus oder dem Neuen Schloß vorbei führt.

Laufen wie Olympioniken

Die Bayreutherin Anja Scherl

Als besonderes Schmankerl erwartet die Läuferinnen und Läufer außerdem die Lieblingsstrecke von Deutschlands derzeit schnellster Marathonläuferin, Rio-Olympionikin und Bayreutherin Anja Scherl. Und auch eine Strecke, die besonders geeignet ist für Rollstuhlfahrer und Kinderwägen, wird es geben. Die insgesamt elf Strecken sollen außerdem noch um ein bis zwei "Publikumsstrecken" ergänzt werden. Deshalb laden die Initiatoren alle Läuferinnen und Läufer Bayreuths ein, ihre eigene Lieblingsstrecke vorzuschlagen. Die Strecke sollte durchs Stadtgebiet führen und etwa zehn Kilometer lang sein. Vorschläge können bis 31. Oktober per Mail an "info@laufkompass-bayreuth.de" geschickt werden.

Strecken im März abrufbar Zum Jubiläum von "WE RUN BT" im März 2018 sollen die Strecken dann fertig ausgeschildert und die Broschüre gedruckt und in den Bayreuther Hotels, der Tourismuszentrale sowie weiteren öffentlichen Stellen ausgelegt sein. Die Strecken werden dann außerdem unter www.werunbt.de als GPS-Downloads verfügbar sein.

Beitrag: Christine Kellermann