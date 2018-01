Eislaufen in Korea Winterspaß unter olympischen Vorzeichen

Eislaufen ist auf der ganzen Halbinsel Koreas populär. Angesichts der Olympischen Spiele von Pyeongchang rückt diese Sportart besonders in den Blickpunkt.







Es ist voll, richtig voll auf dem Eis vor der City Hall von Seoul, dem Rathaus der Metropole.

Nordkoreas einzige Medaillen bei Olympischen Winterspielen holten Eisschnellläufer. Und im Süden fuhr man bereits in den 50er und 60er-Jahren auf dem Eis, als das Land noch zu den ärmsten der Welt zählte, auf zugefrorenen Flüssen und Seen. Diese Sportart hat hier durchaus Tradition und ist weiterhin wirklich in.

Eislaufen ein preiswerter Wintersport

Nicht ohne Grund: Skifahren ist auch in Korea teuer: Die Fahrt in die Berge, die Lifte und auch die Ausrüstung gibt es nicht für Kleingeld. Eislaufen hingegen ist mit Abstand der billigste Wintersport.

Pirouetten neben den Olympiamaskottchen

Besondere Anziehungskraft bietet der Sport anlässlich der bevorstehenden Olympischen Spiele. Darum kann man jetzt vielerorts Eislaufen mit Soohorang und Bandabi, den beiden Maskottchen für die Spiele von Pyeongchang. Ein paar Meter neben der Eisbahn winken der weiße Tiger und der koreanische Bär. Neben ihnen läuft der Countdown, es sind ja nur noch wenige Tage bis zur Eröffnungsfeier.

Reservierung am Wochenende und Helmpflicht

Richtig voll ist es auf dem Eis vor der City Hall von Seoul, dem Rathaus der Metropole. Kurz vor Weihnachten wurde die Eisbahn eröffnet - ein Besuchermagnet. Am Wochenende und an Feiertagen ist es besonders voll. Da ist es besser, man reserviert einen Tag vorher. Und egal wann: Der Helm, der ist Pflicht auf öffentlichen Eisbahnen in Seoul.