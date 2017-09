Michael Mucha Einer der besten Armwrestler der Welt

Michael Mucha ist seit 2008 Armwrestler. Der ausgebildete Fitnesstrainer kam über zwei Bekannte aus Kempten zu diesem Kraftsport und gründete mit ihnen im selben Jahr die "Bavarian Grizzlys", den einzigen Armwrestling-Verein in Bayern. Mucha tritt in der Klasse "Älter als 50 und leichter als 100 Kilo" an und sammelt dort eifrig Titel: 2015 kürte er sich zum Europa- und Weltmeister, 2016 konnte er seinen Weltmeistertitel verteidigen, wurde Vize-Europameister. Der Allgäuer war unter anderem auch Deutscher Meister im Bodybuilding und im Steinheben.

Der Sonthofener trainiert drei Mal die Woche für zwei Stunden im Keller, hat Spaß an seinem Sport, lebt gesundheitsorientiert. Er misst sich nur mit Gleichstarken und kämpft nie aus Gaudi in der Kneipe, weil das Verletzungsrisiko viel zu groß wäre. Neben Krafttraining hält er sich mit Mountainbiken fit und achtet auf gesunde, eiweißreiche Ernährung.