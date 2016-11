Acro Yoga Von Fliegern, Sternen und ganz viel Vertrauen

Dabei übt niemals jemand alleine. In den Anfangsklassen trainiert immer ein Paar. Später, viel später, kann noch eine dritte Person integriert werden. Einer von beiden, und das muss nicht der Größere oder Schwerere sein, liegt als "Base" am Boden. Seine Aufgabe ist es, den Partner mit ausgestreckten Händen und Füßen über sich in der Luft zu halten.

Der "Flieger" - freihändig

"Berührungsängste sollte man nicht haben", sagt Linda Dürrbeck, die im Hochschulsport der Uni Bayreuth den ersten Acro-Yoga-Kurs leitet. Denn die beiden Übenden kommen sich sehr nah. Eine der ersten Posen heißt "Flieger", bei den Amerikanern "Front Bird". Der "fliegende" Partner lässt sich von seiner Base mit den Füßen an den Hüften nach oben drücken, bis er parallel über ihm schwebt. Anfangs geben die Hände des unteren Partners Halt, wer Vertrauen gefasst hat, lässt sie los.

Krafttraining und Meditation zugleich

"Körperspannung ist beim Acro Yoga extrem wichtig", sagt Lindas Partner Lukas. Denn nur mit Körperspannung lässt sich eine Balance herstellen. Dass dabei die Haltemuskulatur ordentlich gefordert ist, spürt jeder der beiden Übenden deutlich. "Acro Yoga ist Krafttraining und Meditation in einem", sagt Linda und korrigiert die Haltung eines Paares: "Lass‘ seine Hände los. Du kannst ihm vertrauen." Kontrolle abgeben, sich tragen lassen und einem anderen vertrauen – das lernt jeder beim Acro Yoga.

Der "Stern"

Je weiter fortgeschritten die Übenden sind, desto tiefer geht das gemeinsame Erleben und umso akrobatischer werden die Übungen. Da gibt es den "Stern", oder "Star", bei dem der obere Partner mit dem Kopf nach unten schwebt und die Beine in die Luft streckt. Oder den "Back Bird", bei dem die Base den Partner nur an zwei Händen am Rücken stützt. Das sieht zwar sehr ästhetisch aus, doch darum geht es nicht. Acro Yoga ist keine Show für Zuschauer, sondern eine unsichtbare Kommunikation zwischen zwei Menschen.

Intensive Erfahrung

Acro-Yoga-Übungen sind für Zaungäste ein Hingucker, aber darum geht's nicht

Acro Yoga wurde 1999 von Jessie Goldberg und Eugene Poku entwickelt. Sie kombinierten Elemente aus der Akrobatik, dem Yoga und dem Tanz. In Deutschland ist Acro Yoga gerade erst im Kommen. Es gibt noch keine Trainerausbildung. Übungsleiterin Linda Dürrbeck lässt sich von Internetvideos amerikanischer Acro Yogis inspirieren. Als Sportökonomin mit langjähriger Erfahrung im Yoga bringt sie die notwendigen Voraussetzungen mit. Übungen aus dem Yoga baut sie vor allem in das Aufwärmen und in den Cool-Down ein. Doch achtsam zu sein und die komplette Aufmerksamkeit auf sich und den Partner zu lenken, das muss jeder Übende vom ersten Moment an tun.

Acro Yoga ist etwas für Sportler, die gerne mit einem Partner eine intensive Erfahrung machen möchten. Neben dem Muskeltraining kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Und ja, Abstürze passieren. Deshalb ist am Anfang ein weicher Untergrund wie zum Beispiel eine Wiese nicht schlecht.

Beitrag: Anja Bischof