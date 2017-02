Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Gleich drei bayerische Zweitligisten starten am Freitag in den 19. Spieltag: Die Würzburger Kickers, 1860 München und Fürth. Am Samstag muss der 1. FC Nürnberg nachlegen.