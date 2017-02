Es hakt bei den Unterfranken Würzburger Kickers in der Krise?

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Würzburger Kickers waren in der Vorrunde die positive Überraschung in der 2. Liga. Doch seit dem Jahreswechsel hakt es bei den Unterfranken. In den letzten vier Spielen gab es nur noch einen Punkt.