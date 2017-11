WM-Auslosung Probe-Auslosung beschert uns Dänemark und Uruguay

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

"Losfee" Diego Maradona fehlte bei der Generalprobe für die WM-Auslosung am Freitag in Moskau. Der Probedurchlauf bescherte der DFB-Auswahl Dänemark, Uruguay und Marokko als Gegner. Damit könnte Joachim Löw wohl leben. Aber ernst wird es erst am Freitag.