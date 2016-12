Reaktionen WM-Entzug Eine rein politische Entscheidung

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der russische Bob- und Skeletonverband will den Entzug der WM in Sotschi akzeptieren. "Wir sind bereit, für die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit und die Einheit unseres Sports dieses Opfer zu bringen", hieß es in einer Verbandsmitteilung.