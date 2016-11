Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am Nachmittag steht für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft das letzte Länderspiel in diesem Jahr an, das Team von Trainerin Steffi Jones trifft auf Norwegen. Anja Mittag ist die erfahrenste Spielerin im Team - erstmals spielt sie mit der Auswahl in ihrer Geburtsstadt Chemnitz.