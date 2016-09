Spitzenspiel in München "Magen-Darm Adé - Wiesn Olé"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Tabellenzweite aus Berlin tritt beim Tabellenersten an: Hertha will die Bundesliga spannend halten und auch beim FC Bayern punkten - zur Not mit einer Mauertaktik. Die zuletzt kranken Münchner Spieler sind wieder fit und hoffen den Wiesnschub.