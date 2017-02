Ancelotti - Weinzierl Viertelfinale nicht wie das Wetter in München

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Carlo Ancelotti weiß zwar, dass das Wetter in München momentan ziemlich wechselhaft ist. Beim FC Bayern glaubt er aber an keinen Wetterumschwung: Auch gegen Schalke 04 soll ein Sieg her. Markus Weinzierl ist da anderer Meinung.