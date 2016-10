Volleyball-Saisonauftakt Hollywood in Herrsching - Tarantino ist da.

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Hollywood in Herrsching? Nicht ganz. Denn ein Tarantino ist zwar da, aber nicht Regisseur Quentin, sondern Collegespieler Matt. Am Samstag starten die Herrschinger gegen die Netzhoppers KW-Bestensee in die neue Spielzeit.