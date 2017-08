Debakel bei den US-Open Erstrundenpleite für Titelverteidigerin Kerber

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist bei den US Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 29-jährige Kielerin verlor in New York überraschend gegen die 19 Jahre alte Weltranglisten-45. Naomi Osaka aus Japan.