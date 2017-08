Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Bayreuther Florian Mayer steht erstmals seit vier Jahren wieder in der zweiten Runde der US Open. Der 33-Jährige bezwang den Brasilianer Rogerio Dutra Silva in vier Sätzen.