Champions-League "Barcelona muss nicht sein"

Der FC Bayern blickt gespannt in die Schweiz. Am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon werden um 12 Uhr die Achtelfinals in der Champions League ausgelost. Als Gruppenzweiter werden die Bayern das erste Spiel daheim bestreiten.