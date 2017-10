Champions League BVB patzt auch in Nikosia

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

1:1 in Nikosia - für Borussia Dortmund fühlt sich das Unentschieden wie eine Niederlage an. Das Achtelfinale der Champions League noch zu erreichen, ist kaum mehr möglich. Trainer Peter Bosz will das Handtuch aber noch nicht werfen.