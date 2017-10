WM in Montréal Deutsche Turner starten mit guten Chancen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am Montag startet die Turn-WM in Montréal. Nachdem Olympiasieger Fabian Hambüchen seine internationale Karriere nach Rio beendet hat, liegen die deutschen Hoffnungen in Kanada auf Marcel Nguyen und Andreas Bretschneider. Bei den Frauen gelten Tabea Alt, Elisabeth Seitz und Kim Bui als aussichtsreich.