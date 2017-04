Turn-EM Seitz holt Bronze am Stufenbarren

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Elisabeth Seitz hat sich erstmals bei der Turn-EM Bronze am Stufenbarren gesichert und die so knapp verpasste Rio-Medaille vergessen gemacht.Gold ging an Nina Derwael aus Belgien, Silber an die Russin Jelena Jeremina.