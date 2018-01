Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Mit seinem 4:2 besiegelte Thomas Müller die Bremer Niederlage in München am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Für den Oberbayern war es der 100. Treffer in seiner Bundesliga-Karriere.