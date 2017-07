Achtelfinale verpasst Witthöft gegen Svitolina ausgeschieden

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Carina Witthöft ist in Wimbledon in der dritten Runde ausgeschieden. Die Hamburgerin unterlag der an Nummer vier gesetzten Jelina Switolina aus der Ukraine 1:6, 5:7. Damit kann nur noch Angelique Kerber das Achtelfinale erreichen.