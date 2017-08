Tennis US Open in New York Petkovic und Marterer ausgeschieden

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Tatjana Maria aus Bad Saulgau steht zum zweiten Mal nach 2012 in der zweiten Runde der US Open in New York. Dagegen sind die Darmstädterin Andrea Petkovic, der Nürnberger Maximilian Marterer und Jan-Lennard Struff (Warstein) ausgeschieden.