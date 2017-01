Tennis Schock für Kerber, Zverev sensationell weiter

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Gemischte Gefühle bei den deutschen Tennisspielern in "Down Under": Bei den Australian Open scheidet Titelverteidigerin Angelique Kerber überraschend im Achtelfinale aus. Mischa Zverev besiegt den Weltranglisten-Ersten Andy Murray.