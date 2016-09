2:0 gegen Polen Führung für Tennis-Davis-Cup-Team

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ungeachtet der Querelen steuert die deutsche Davis-Cup-Mannschaft auf den Klassenerhalt in der Weltgruppe zu. Nach den mühsamen Auftaktsiegen von Jan-Lennard Struff und Florian Mayer in den Einzeln kann das ersatzgeschwächte Team gegen Polen in Berlin bereits mit einem Erfolg im Doppel am Samstag den Abstieg verhindern.