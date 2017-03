Stefan Reuter "Es war ein grandioses Spiel!"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Augsburgs Manager Stefan Reuter ist hochzufrieden mit dem 2:2 gegen RB Leipzig und lobt das Engagement der Schwaben: "Die Mannschaft hatte einen klaren Plan. Wir waren von der ersten Minute an aggressiv in den Zweikämpfen, von der ersten Sekunde an hellwach."