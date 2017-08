Tennis US Open in New York Acht Deutsche schlagen am ersten Turniertag auf

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In New York beginnt mit den US Open das abschließende Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison. Alexander Zverev rechnet sich eine Titelchance aus, er trifft in Runde eins auf den Qualifikanten Darian King aus Barbados.