Skispringer Andreas Wellinger "Einfach geil - jetzt freue ich mich auf die Heim-WM"

Der Ruhpoldinger Andreas Wellinger ist zufrieden mit seinem Abschneiden bei der 66. Vierschanzentournee. Platz drei in Bischofshofen beschert ihm letztlich ein Happy End und Rang zwei in der Gesamtwertung. Jetzt heißt es, den Schwung mitnehmen in die nächsten Wettkämpfe.