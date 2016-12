Vierschanzentournee DSV-Adler nur Außenseiter in Oberstdorf

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Bei der 65. Vierschanzentournee, die am Freitag mit dem Springen in Oberstdorf eröffnet wird, sind die DSV-Adler in diesem Jahr nur Außenseiter. Topfavorit ist Domen Prevc, der auch im Gesamtweltcup klar vorne liegt.