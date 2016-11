Lisa Zimmermann Big Air macht einfach Spaß

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Großes Big Air-Event am Wochenende in Mönchengladbach. Mit dabei ist Deutschlands beste Free-Skierin Lisa Zimmermann. Sie startet gerne in der Stadt, denn es macht Spaß und man sieht nicht nur Schnee und Berge.