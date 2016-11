Weltcup in Übersee Auch Herren-Rennen in Beaver Creek abgesagt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Kein Schnee, kein Ski-Weltcup: Nach den Speed-Rennen im kanadischen Lake Louise hat der internationale Skiverband auch den Weltcup in Beaver Creek abgesagt. Damit gibt es in diesem Winter kein Herrenrennen in Nordamerika.