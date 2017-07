Schwimm-WM in Budapest Hentke und Heintz im Finale

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Bei der WM in Budapest sind Franziska Hentke und Philip Heintz die beiden größten Medaillen-Hoffnungen des deutschen Teams. In die Finals am Donnerstag gehen die Schmetterling-Spezialistin Hentke als Halbfinal-Schnellste und Heintz über 200 Meter Lagen als Sechster.