Schützin Barbara Engleder Nach dem Weltcupfinale ist Schluss

Ihr Jubel auf der Schießanlage von Rio ging um die Welt. Jetzt steht nur noch das Weltcupfinale in Bologna an, dann beendet Olympiasiegerin Barbara Engleder aus Triftern ihre Karriere. Mit ihrem Lachen steckt sie dann andere an ...