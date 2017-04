Europa-League-Aus Schalke verliert bitter gegen Amsterdam

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Mit großem Kampf holt der FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam im Europa-League-Viertelfinale das 0:2 aus dem Hinspiel auf. Am Ende reicht es trotzdem nicht zum Einzug ins Halbfinale - in Überzahl kassiert die Weinzierl-Elf in der Verlängerung noch zwei Gegentore.