Schach-WM Finale im New Yorker Nervenkrieg

Nach dem Remis in der zwölften Partie geht das spannende Duell um die Schachkrone in den USA ins Finale. Beim Stand von 6:6 kommt es zu einem Stichkampf mit verkürzter Bedenkzeit - und das am 26. Geburtstag von Weltmeister Magnus Carlsen.