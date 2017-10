Start in Sölden "Kribbeln, Kitzel, alles geben"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

"Es ist einfach ein Kribbeln und ein Kitzeln", so fühlt sich der Saisonauftakt für Viktoria Rebensburg an. Felix Neureuther will dementsprechend "alles geben". Und der neue Damentrainer freut sich "auf den geilsten Job der Welt".